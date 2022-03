F1, GP Arábia Saudita: Autoridades sauditas deram garantiras de segurança, avança a FIA | AutoSport

Após um ataque com mísseis perto do circuito de Jidá, na sexta-feira à tarde, a realização da segunda prova da época de Fórmula 1 foi posta em dúvida.

Depois do primeiro encontro entre chefes de equipa, os pilotos reuniram-se durante mais de quatro horas, a decisão final dos protagonistas foi manter a competição. Já hoje de manhã, a Fórmula 1 e a FIA publicaram um comunicado relativamente ao ataque que ocorreu perto do circuito de Jidá.

“A Fórmula 1 e a FIA podem confirmar que, após discussões com todas as equipas e pilotos, o Grande Prémio da FIA de Fórmula 1 da Arábia Saudita de 2022 irá continuar como previsto”, pode ler-se no comunicado da FIA e Fórmula 1, continuando que obtiveram garantias de segurança das autoridades sauditas, com quem manterão contacto durante os dias do Grande Prémio.

“Houve uma ampla discussão entre todos os intervenientes, as autoridades governamentais sauditas e as agências de segurança que deram garantias completas e detalhadas de que o evento é seguro. Foi acordado com todas as partes interessadas manter um diálogo claro e aberto durante todo o evento e para o futuro”, salientam em comunicado.

O último treino livre realiza-se hoje às 14 horas (em Portugal Continental) e a qualificação às 17 horas.