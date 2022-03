F1, GP Arábia Saudita: Alpine continua o desenvolvimento do carro a pensar nas próximas corridas | AutoSport

Esteban Ocon e Fernando Alonso começaram a nova época de Fórmula 1 dentro dos pontos, mas dentro do segundo pelotão a Alpine ambiciona mais do que terminar atrás da Alfa Romeo ou Haas. Ainda assim, as primeiras corridas estão a ser encaradas pela equipas de Enstone como de aprendizagem e desenvolvimento do A522.

Pat Fry, responsável técnico da Alpine, salientou o facto de não terem tido problemas de maior ao nível do chassis, assim como na unidade motriz da Renault. “É sempre bom terminar a primeira corrida com ambos os carros nos pontos e, igualmente importante, aprender mais sobre como o carro funciona em condições de corrida. Corremos de forma fiável tanto no chassis como na unidade motriz quando contávamos com algum contratempo aqui ou ali, que é esperado na primeira corrida da época”.

Fry reconhece que na Arábia Saudita a equipa vai continuar o desenvolvimento do carro, com vista a serem mais competitivos a partir da Austrália, a terceira ronda do campeonato. “Temos uma base sólida a construir a partir de agora e vamos continuar a nossa aprendizagem este fim de semana. Não temos quaisquer atualizações para a Arábia Saudita, mas iremos realizar alguns testes interessantes nos treinos livres, o que nos dará algumas ideias para conceitos futuros. Como é um circuito de baixo downforce, teremos uma asa traseira diferente e Esteban regressará com a recente versão do sidepod. Temos um plano de desenvolvimento em curso e estamos determinados para a corrida de Melbourne e nas seguintes”