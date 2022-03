F1, GP Arábia Saudita: AlphaTauri troca motor de carro de Yuki Tsunoda | AutoSport

A AlphaTauri trocou vários elementos da unidade motriz da Red Bull Powertrains no AT03 de Yuki Tsunoda depois dos problemas sentidos no final da segunda sessão de treinos livres de ontem. Novo motor de combustão interna, turbo, MGU-H e MGU-K e sistema de escape no carro do piloto japonês, confirmou a FIA. No final do dia de ontem, Tsunoda explicou que “até aos últimos momentos do segundo treino, o carro estava bem”.

O colega de equipa de Tsunoda, Pierre Gasly sentiu um problema com a transmissão do seu carro já na última sessão de treinos de hoje, estando a equipa a trabalhar para resolver rapidamente a questão antes da qualificação, que se realiza às 17h00 (em Portugal continental).

Também a Haas trocou a centralina no carro de Kevin Magnussen.