F1, GP Arábia Saudita: A previsão de Fernando Alonso | AutoSport

Fernando Alonso acredita que Max Verstappen vai terminar a corrida no pódio. Na antevisão para a corrida de hoje, o piloto da Aston Martin fez a sua previsão e olha para Verstappen como candidato ao pódio, apesar de largar de 15º.

“Não sei que corrida foi no ano passado que ele começou em último, pois mudou a unidade motriz e ainda assim terminou em segundo ou até ganhou a corrida. Portanto, penso não haver dúvida de que ele estará no pódio, no mínimo. Do nosso lado, vamos manter as coisas simples. Vamos manter os pés no chão, e não cometer erros. Mesmo que sejamos competitivos, não podemos deixar este tipo de fins-de-semana sem pontos, esse seria o nosso maior erro. Portanto, o que quer que esteja disponível amanhã [hoje], tenho a certeza que vamos aceitar”.