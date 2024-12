F1 GP Abu Dhabi, o Destaque: Lando Norris

Pode não ser uma escolha popular, mas elegemos Lando Norris como o Destaque do GP de Abu Dhabi. A escolha de Charles Leclerc seria facilmente a mais consensual, ou até a de Lewis Hamilton, mas escolhemos Norris.

Charles Leclerc seria uma escolha muito fácil de fazer. O piloto monegasco fez uma recuperação fantástica (16 lugares!) e manteve a chama do título de construtores acesa até ao fim. Foi muito inteligente nas escolhas que fez na primeira volta, o que lhe permitiu subir logo até ao oitavo posto (11 lugares recuperados). A partir daí, a determinação do monegasco, a boa estratégia e o bom ritmo colocado em pista permitiram que o pódio se transformasse em realidade. Foi uma corrida tremenda de Leclerc, mais uma de um piloto que aguarda pelo seu momento de glória há muito tempo. A desilusão no final era clara, mas Leclerc fez tudo o que podia e um pouco mais para tentar levar o título para Maranello. Cometeu apenas um erro durante o fim de semana. Na qualificação, quando excedeu os limites de pista e ficou sem o primeiro tempo da Q2, sem conseguir recuperar.

Lewis Hamilton também operou uma recuperação notável (11 posições), para terminar em quarto. Um prémio de consolação de um piloto que apesar das contrariedades que foi encontrando ao longo do fim de semana, nunca desistiu, manteve sempre o foco no melhor resultado possível. Não foi o final de era apoteótico para Hamilton, mas foi uma excelente corrida do britânico.

Mas a escolha recaiu em Lando Norris. Por vários motivos: apesar de nos focarmos essencialmente na corrida, na escolha do destaque também pesa a qualificação e Lando Norris conseguiu uma pole fundamental para a McLaren, numa “quali”que foi bem mais renhida do que se esperava. Na corrida, largou bem (nem nos lembramos dos fantasmas das largadas falhadas), manteve-se sempre na frente das operações e, apesar da pressão constante de Sainz, nunca cometeu um erro. A pressão era grande, pois Piastri ficou arredado da luta pelo pódio e as esperanças de uma das equipas mais míticas da F1, que não vencia há 26 anos, ficaram sobre os seus ombros. Respondeu com calma, com uma corrida gerida na perfeição, sem erros. Uma exibição que poderá ter calado alguns críticos. Norris mostrou este ano que não estava preparado para a luta pelo título. Mas no GP de Abu Dhabi, pode ter dado o primeiro sinal de que pode estar mais preparado na próxima oportunidade que tenha. Num fim de semana em que não podia falhar, foi perfeito, na qualificação e na corrida. Por isso é o nosso eleito para o Destaque deste último GP.

