F1: Governo britânico terá recusado empréstimo à McLaren

A McLaren terá visto um pedido de empréstimo ser negado pelo governo britânico.

A equipa de Woking foi a primeira a colocar a maioria do seu staff de licença, recorrendo assim à ajuda estatal para pagar os salários aos funcionários. A McLaren terá feito um pedido de 150 milhões de libras ao governo britanico, pedido que terá sido recusado.

Paul Buddin, chefe financeiro da McLaren, disse: “Estamos a analisar uma série de fontes muito credíveis, e isso inclui todas aquelas a quem poderemos pedir, incluindo o governo e terceiros”.

Após a confirmação da rejeição do empréstimo pelo governo do Reino Unido, uma declaração do McLaren Group dizia: “Como muitas outras empresas britânicas, fomos severamente afetados pela atual pandemia. Portanto, mantemos um diálogo contínuo com os nossos bancos, investidores e governo para ajudar a evitar interrupções de negócios a curto prazo.”

Um porta-voz do governo do Reino Unido acrescentou: “Continuamos a envolver-nos regularmente com empresas de todos os setores, incluindo os da indústria automóvel. As empresas podem recorrer ao abrangente pacote de apoio financeiro do governo, incluindo empréstimos e garantias, diferimentos de impostos e o regime de retenção de empregos”.