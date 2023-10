F1: Gostaria de ver alterado o formato da qualificação? – Resultado Sondagem | AutoSport

Questionamos os leitores do AutoSport se consideravam que o melhor formato para a sessão de qualificação seria de volta única, à semelhança do que pensa Fernando Alonso, ou se consideravam mais eficaz alguma das restantes opções que colocamos em votação: Q1, Q2, e Q3 com obrigatoriedade do

uso de apenas um tipo de composto de pneus por cada segmento (Alocação Alternativa de Pneus) ou manter como está atualmente, com três segmentos e escolha livre de pneus.

O resultado da sondagem realizada comprova que este é um tema que divide opiniões. Houve uma das opções que mereceu mais votos, mas foi por muito pouco.

38,3% dos nossos leitores que votaram na sondagem apoiam a ideia de Fernando Alonso, preferindo que o formato da qualificação passasse para contar o tempo por piloto apenas numa volta rápida. Enquanto 32,7% gostariam de manter a sessão tal como está, com três segmentos em que no final de cada um são eliminados alguns pilotos e outros avançam até chegarem à discussão final pela pole position. Com menos votos, mas não muito distante, ficou a opção que é, curiosamente, aquela que está a ser testada pela F1 – não recebendo muito apoio por parte dos pilotos – uma sessão composta por Q1, Q2, e Q3 com obrigatoriedade do uso de apenas um tipo de composto de pneus por cada segmento, designada pelos promotor como Alocação Alternativa de Pneus. Recebeu 29% dos votos dos leitores do AutoSport.

Contexto

O atual formato de qualificação – dividido em três segmentos – parece ser consensual para a maioria das pessoas, mas voltou a ser tema de debate e alvo de críticas, devido ao tráfego que se forma nas últimas curvas dos traçados. Este era um problema, geralmente, visto em pistas mais curtas, como o Red Bull Ring, mas tem sido uma situação que se repete em alguns circuitos.

Fernando Alonso disse mesmo que este formato está obsoleto e que é preciso algo novo, depois de se repetir este fenómeno no circuito de Marina Bay, aquando do GP de Singapura.

A F1 procura formas de inovar a competição, seja para mudar algo nos treinos livres ou com a consolidação das corridas Sprint. A qualificação também está na ‘mira’ do promotor. O GP da Hungria foi palco de uma inovação, sendo obrigatório apenas um tipo de composto por cada segmento, (duros na Q1, médios na Q2 e macios na Q3) tem como objetivo poupar no transporte de pneus, com as equipas a passarem a receber 11 conjuntos de pneus em vez dos atuais 13. Designado por Alocação Alternativa de Pneus, esta situação trouxe um pouco mais de incerteza, pois as equipas não puderam fazer os treinos livres como habitualmente, com necessidade de gerir as borrachas disponíveis e com menos dados recolhidos, as equipas estão mais propensas a erros e isso pode dar-nos uma ordem diferente. Pela altura do GP da Hungria, questionamos os leitores do AutoSport sobre se tinham gostado no novo formato. 59.1% respondeu que sim.

A Pirelli gostaria de implementar a Alocação Alternativa de Pneus para a época inteira em 2024, uma decisão que ainda terá de ser tomada, mas que parece agradar à fornecedora italiana de pneus, uma vez que são menos pneus transportados, numa poupança que pode fazer algum sentido. É importante que esta nova forma de fornecer pneus não atrapalhe o espetáculo e as opiniões dos pilotos não têm sido muito positivas.

