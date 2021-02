F1: Gordon Murray presta homenagem a Niki Lauda

Para celebrar o que teria sido o 72º aniversário de Niki Lauda, o lendário designer de Fórmula 1 Gordon Murray prestou homenagem ao tricampeão mundial.

Murray, que agora gere a Gordon Murray Automobiles (GMA), tem em vista a criação do derradeiro carro desportivo, tendo criado o T.50 e o T.50s Niki Lauda, que poderá ser usado apenas em pista.

Lauda pilotou o famoso BT46B, que foi banido na corrida seguinte pelo uso indevido da ventoinha que tornou o carro num dos mais famosos da F1.

“O T.50s terá o nome Niki Lauda, para comemorar a sua famosa vitória com o Brabham BT46B no Grande Prémio da Suécia de 1978”, disse Murray. “Niki foi um grande piloto e foi também um bom amigo e é absolutamente apropriado que estejamos a lançar o T.50s Niki Lauda no seu aniversário. Niki teria apreciado a inovação e o detalhe de engenharia no nosso carro”.

O carro terá uma versão melhorada do motor V12 Cosworth do T.50, o qual produzirá 725 cv. O T.50s Niki Lauda pesará apenas 852kg e poderá produzir até 1500kg de apoio aerodinâmico- um número limitado por Murray para manter os níveis de desempenho num nível acessível para pilotos não profissionais. O T.50s Niki Lauda custará 3,1 milhões de libras antes de impostos e cada um dos 25 carros terá o nome de um grande prémio no qual um carro de F1 concebido por Murray obteve a vitória. O primeiro carro será designado Kyalami 1974 e outros carros serão batizados com o nome dos 24 Murray subsequentes, por ordem cronológica.