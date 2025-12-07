F1: Glória ou bloqueio mental? O desafio invisível de Lando Norris

A liberdade de quem persegue vs. o medo de quem lidera, pode ser o drama de Lando Norris. Denomina-se ‘Paradoxo da Vantagem’: Porque liderar pode ser o “maior inimigo” do piloto da McLaren.

Em conversa com um amigo psicólogo que também gosta de Fórmula 1, este explicou-nos o que pode passar pela cabeça de Lando Norris neste momento, face ao cenário que tem pela frente, em que lidera o campeonato com 12 pontos de avanço para Max Verstappen e 16 para Oscar Piastri.

Há termos que existem que são bem curiosos e quando começamos a ouvir o que significa o “paradoxo da vantagem”, uma espécie de situação em que a liderança mais do que uma enorme ajuda – que na verdade é – se pode tornar também numa armadilha.

Do ponto de vista psicológico, Lando Norris enfrenta um cenário simultaneamente vantajoso e potencialmente destrutivo. Com 12 pontos de avanço sobre Max Verstappen e 16 sobre Oscar Piastri, o piloto britânico está tecnicamente numa posição muito sólida para conquistar o primeiro título mundial da sua carreira.

Contudo, esta liderança cria uma dinâmica mental complexa que pode ser mais prejudicial do que a pressão enfrentada pelos seus perseguidores.

O efeito “tudo a perder”: a melhor defesa é o atque?

Norris pode estar psicologicamente na posição mais frágil, apesar da vantagem numérica. Enquanto Verstappen e Piastri têm muito pouco a perder, logo “têm tudo a ganhar”, Norris é o único que “tem tudo a perder”. Esta distinção é crucial na psicologia desportiva.

Há o que se denomina mentalidade de perseguição (Verstappen e Piastri) e isso tem o condão de poder libertar comportamentos mais agressivos, tomadas de risco calculadas e foco no “agora”. Ambos podem usar a desvantagem como ‘combustível’ psicológico, a mentalidade de “não tenho nada a perder” reduz a ansiedade e permite ousadia tática.

Lando Norris está no outro lado desta ‘barricada’. Provavelmente vai encarar a corrida com mentalidade defensiva o que lhe pode induzir cautela excessiva – o que sucedeu com a Ferrari e Fernando Alonso em 2010, que ‘marcaram’ Mark Webber quando este foi às boxes cedo na corrida e ficaram depois presos no tráfego, atrás de Vitaly Petrov, com Sebastian Vettel, o terceiro elemento, com pista livre à sua frente por ter ficado em pista, venceu a corrida e o campeonato. Este é um exemplo perfeito do que pode resultar duma mentalidade defensiva.

A equipa vai analisar – já o fez, certamente, ou está a fazê-lo neste momento – todos os cenários possíveis e imaginários, mas do ponto de vista do piloto, se os seus padrões de pensamento dominante forem mais catastrofistas do que confiantes no processo, as coisas podem complicar-se.

O mais positivo para Lando Norris é que a margem de erro que tem é ainda significativa, neste momento com o segundo lugar na pista, é um bom ponto de partida, e mesmo que caia para o terceiro lugar após o arranque, por nada querer arriscar, continua a não ser mau, porque Piastri pode tentar ‘torrar o juízo’ a Verstappen, e isso é o melhor que Norris pode esperar. Contudo, terá sempre de se preocupar com quem vem atrás, porque terceir é bom, quarto é suficiente – se Verstappen vencer – mas daí para baixo já não.

E no meio de todas estas possibilidades, o cérebro de Lando Norris pode estar numa ‘roda viva’, constantemente a processar “Como posso não perder?” em vez de “Como posso vencer?”. E isto tem um nome: Viés Cognitivo. Se preferir, pessimismo antecipado.

Estudos em psicologia desportiva mostram que atletas líderes frequentemente sofrem do que se chama “status quo bias”, uma tendência de sobrevalorizar o estado atual e imaginar piores cenários do que a realidade justifica. Norris pode estar a antecipar falhas que ainda não ocorreram (pensamento antecipatório negativo) e a hiperfocar em eventuais erros, interpretando-os como sinais de derrota iminente. Se isto estiver a suceder na sua cabeça, é muito mau para ele.

Dizem-nos que este fenómeno é particularmente intenso quando o líder é relativamente jovem e inexperiente em finais de campeonato. Lando Norris, aos 25 anos, nunca esteve nestas circunstâncias antes. Depois do que Max Verstappen passou em 2021 e tudo o que acumulou de experiência, e a mentalidade que já demonstrou vezes sem conta em pista, tornam-no num ‘bicho super competitivo’.

Resumindo tudo isto, Lando Norris deve claramente ter um stress psicológico superior porque a expectativa é que “deves vencer” e os seus perseguidores beneficiam de “liberdade psicológica”, muito menos culpa se falharem, muito mais apoio mediático e social se vencerem. Para além disso, o ambiente mediático amplifica muito mais a pressão sobre o líder, não sobre os perseguidores

Se Lando Norris perder a narrativa da imprensa será “tinha isto ganho. Como perdeu?”, enquanto a narrativa sobre Verstappen ou Piastri seria: “Que remontada épica!”

Não é preciso ser psicólogo para perceber que Lando Norris está psicologicamente mais vulnerável do que Verstappen e Piastri, apesar da vantagem objetiva. A sua mente está num estado de defesa permanente, processando ameaças, enquanto os seus rivais podem operar em modo de “liberdade agressiva”.

O fator decisivo não será apenas o ritmo do carro ou a estratégia de pneus – será muito também a resistência psicológica e a capacidade de manter equilíbrio emocional sob pressão extrema. Se Norris conseguir desativar o “modo de defesa” e ativar “modo de vitória”, tem mais hipóteses. Se a ansiedade o paralisar, mesmo uma vantagem de 12 pontos pode evaporar-se numa só volta, num só momento.

Claro que a equipa e o piloto têm a trabalhar consigo pessoas que sabem isto tudo e muito mais, portanto, nunca será por falta de trabalho a esse nível que Norris pode quebrar.

Imaginem só o que passa pela cabeça de todas pessoas quando os campeonatos se decidem como o de 2008, com um dos lados da barricada a festejar, Felipe Massa e a Ferrari, e 30 segundos depois já é Lewis Hamilton e a McLaren a fazê-lo, ou em 2021, quando a Mercedes e Lewis Hamilton estavam confortáveis até o Diretor de Corrida achar por bem retirar cinco carros entre os dois candidatos ao título e “deixá-los correr”, com as consequências que se conhecem. Tudo pode acontecer na corrida de logo. Desde a lógica prevalecer, ao caos baralhar e voltar a dar…

Resta-nos desfrutar…

FOTO MPSA/Laurent Cartalade