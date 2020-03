F1: Giedo van der Garde desconfia de Nicholas Latifi

Nicholas Latifi é o único estreante na F1 em 2020, mas está longe de ser uma escolha consensual. O canadiano é visto como piloto pagante e muitos colocam em dúvida a sua capacidade.

Latifi foi vice-campeão de F2 em 2019, na sua quarta época a tempo inteiro no último degrau antes da F1. Latifi evoluiu e tornou-se num piloto sólido na F2, mas muitos duvidam de que possa singrar na F1. Giedo van der Garde, ex- piloto de F1 e agora piloto no WEC é um dos que não acredita no piloto da Williams:

“Eu não acho que ele seja bom o suficiente e ele terá muitas dificuldades com Russell”, disse Van Der Garde à publicação holandesa Formule 1. “Só vejo o Russell com capacidade para subir porque ele é um grande talento, o que ele provou na Fórmula 3 e na Fórmula 2. Latifi está na Fórmula 1 agora, mas também sabemos que ele traz muito dinheiro que garantirá a sobrevivência de Williams . Eu não fiquei impressionado com o Latifi “.

Quando perguntado se 2020 poderia ser o ano de Verstappen, ele respondeu: “Acho que sim. É claro que ele terá grande concorrência de Lewis Hamilton. Acho que o Lewis sempre estará um passo à frente porque conquistou os títulos nos últimos anos e sabe o que fazer. Ele sabe como se tornar campeão, o que provavelmente é sua grande vantagem. Max nunca sentiu isso. Haverá outras emoções, mas todos sabemos que Max tem capacidade para se tornar um campeão do mundo. Talvez este ano. Mas é certo que ele irá ser campeão.”