F1: Gianpiero Lambiase vai manter-se como engenheiro de Max Verstappen

Afinal, Gianpiero Lambiase não deixará de ser o engenheiro de Max Verstappen. Apesar da especulação gerada nas últimas semanas, vários meios de comunicação confirmam agora que esse cenário nunca esteve verdadeiramente em cima da mesa e que o neerlandês continuará a trabalhar diretamente com Lambiase.

Com 45 anos, o britânico é um dos pilares da estrutura que sustenta o sucesso de Verstappen, desempenhando o papel de engenheiro de pista desde a chegada do piloto à Red Bull. Incisivo, pragmático e amplamente reconhecido como uma peça-chave na ascensão do tetracampeão do mundo, Lambiase sempre foi visto por Verstappen como indispensável — o próprio piloto admitiu no passado que a sua continuidade na equipa, e até na Fórmula 1, dependia da permanência do engenheiro.

Os rumores de uma possível saída ganharam força no final da temporada, quando um emocionado Lambiase não conteve as lágrimas após um ano particularmente desgastante, tanto a nível profissional como pessoal. Chegou a ser avançada a hipótese de abandonar o muro das boxes para assumir funções de maior responsabilidade dentro da equipa, mas essa teoria parece ter sido descartada. As últimas informações apontam firmemente para a continuidade da colaboração entre o engenheiro e o piloto.

Numa fase em que a Red Bull vive um período de mudanças internas, a confirmação da permanência deste duo representa um sinal de estabilidade e constitui uma boa notícia para Verstappen, que mantém ao seu lado uma das figuras mais determinantes do seu percurso.