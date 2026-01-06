F1: Gianpiero Lambiase mantém-se com Max Verstappen em 2026

O futuro de Gianpiero Lambiase tem sido um dos temas mais debatidos nos bastidores da Fórmula 1 nas últimas semanas. Apesar das especulações sobre uma eventual mudança de equipa, tudo indica que o engenheiro continuará ligado à Red Bull Racing no curto prazo.

Lambiase foi associado a outras equipas, nomeadamente a Aston Martin e à Williams, algo considerado natural dada a elevada reputação que construiu no paddock. Para além de ser o engenheiro de corrida de Max Verstappen — e a voz habitual nas comunicações por rádio — desempenha também funções como responsável máximo pela área de corridas da Red Bull, com um âmbito de responsabilidades que se alargou significativamente nos últimos anos.

De acordo com informações recentes avançadas pela The Race e pelo motorsport.com, Lambiase manterá estas funções na equipa austríaca durante a presente época. Ainda assim, isso não exclui por completo uma eventual saída a médio ou longo prazo. As propostas de outras equipas não foram definitivamente afastadas e, como é habitual em cargos de topo, qualquer mudança poderá implicar períodos de afastamento ou o cumprimento integral dos contratos em vigor. O vínculo de Lambiase com a Red Bull estende-se até ao final de 2027.

Paralelamente, a estrutura técnica que rodeia Verstappen está a sofrer algumas alterações. Elementos históricos da equipa foram convidados a abraçar novos desafios, como David Geoffrey Mart, que seguiu para a Audi. Por outro lado, o engenheiro de performance Tom Hart permanecerá na Red Bull durante 2026, antes de se transferir para a Williams em 2027. Também ao nível dos mecânicos houve mudanças, com a saída de Matt Caller, mecânico principal de Verstappen, para o projeto da Audi liderado por Jonathan Wheatley.