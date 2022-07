F1, Gianpiero Lambiase: ” É muito fácil trabalhar com Max Verstappen” | AutoSport

Gianpiero Lambiase é a voz calma no rádio de Max Verstappen a cada corrida. O engenheiro da Red Bull é uma peça fundamental no sucesso de Verstappen, que já admitiu publicamente que se Lambiase saísse, ele também sairiam pois não se vê a trabalhar com mais nenhum engenheiro.

Lambiase falou um pouco de como é trabalhar com Verstappen, algo que faz desde 2016, quando o jovem neerlandês entrou na Red Bull:

“Quem muda de equipa tem de processar uma montanha de novas informações”, explicou Lambiase na revista Red Bulletin Heroes Verstappen Edition. “[Mas] parecia que ele já estava connosco há semanas. Ele absorveu tudo, quase bateu o seu companheiro de equipa na qualificação e acabou por ganhar a corrida. A relação entre um piloto e um engenheiro de corrida é baseada na confiança mútua. Quanto mais direto é um piloto, mais ele confia na equipa”, disse Lambiase. “A minha experiência é que se um piloto deixa de dar a sua opinião honesta sobre o carro e começa com rodeios, os resultados pioram. O Max é direto, mas eu também sou. Isso torna trabalhar com ele muito aberto, honesto e fácil”.

“Alguns pilotos querem perceber os dados todos, enquanto outros não querem de todo ser envolvidos. E depois há o Max”, continuou ele. “Ele explica muito precisamente onde pode levar o carro até ao limite e o que precisa exatamente para pilotar mais depressa. Sabemos sempre o que fazer por causa das suas instruções. Um piloto que consegue comunicar claramente é um presente. Ele tem uma sensação incrivelmente natural para as corridas, juntamente com uma boa mente analítica. Alguns pilotos precisam de tempo para se tornarem tão rápidos, mas Max foi rápido de imediato”.