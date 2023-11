F1: Gianpiero Lambiase assegura que Verstappen aprendeu a “avaliar o risco que tem de correr” | AutoSport

No ano em que alcançou o seu primeiro título mundial de Fórmula 1, Max Verstappen aprendeu que precisava de terminar as corridas para poder lutar pelas vitórias, afirmou o seu engenheiro de corrida Gianpiero Lambiase, que reforça ainda que o agora tricampeão do Mundo percebeu que não precisa de arriscar tanto para triunfar.

Verstappen foi, durante muito tempo, visto como um piloto agressivo, que muitas vezes ia além do limite para não permitir ser ultrapassado, por exemplo. Mas o seu engenheiro de corrida, com quem tem uma relação muito próxima, explica que o neerlandês aprendeu a avaliar o risco que é necessário correr. Lambiase explicou ao De Telegraaf que nos anos anteriores ao primeiro título, Verstappen “aprendeu muito com os momentos difíceis, ao ponto de, em 2021, ter compreendido muito bem que, acima de tudo, tinha de terminar as corridas e que não se podia dar ao luxo de ter desistências [para ganhar o título]”. O engenheiro da Red Bull assegurou ainda que “com esse título no bolso, hoje é muito bom a avaliar o risco que tem de correr. Também sabe agora que não precisa de ser sempre a versão 105% de si próprio”.

Em entrevista à publicação neerlandesa, Giampero Lambiase abordou também a relação entre os dois, que em certas comunicações via rádio parece de animosidade. No entanto, o engenheiro esclarece que “a honestidade e o facto de sermos nós próprios são cruciais para sermos produtivos e eficientes. Se começarmos a pensar se devemos dizer alguma coisa porque senão ele pode ficar zangado, estamos a trabalhar numa causa perdida. Temos de ser capazes de confiar cegamente um no outro e também de prestar atenção no aspecto mental e emocional. Não se trata apenas do carro, mas também da forma como alguém lida com o seu talento e emoções”.

Foto: Mark Thompson/Getty Images/Red Bull Content Pool