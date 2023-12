F1, Giancarlo Minardi: “o Red Bull de 2024 é ainda melhor…” | AutoSport

Giancarlo Minardi, ex-fundador da equipa de Fórmula 1 com o seu apelido, que hoje em dia é a Alpha Tauri, revelou o que ouviu sobre o Red Bull F1 de 2024, o RB20, e não traz boas notícias para os adversários da equipa de Milton Keynes. Em declarações à Gazzetta Motori, Minardi disse que “eles têm uma vantagem que acho difícil de encurtar, neste momento. Em primeiro lugar porque fiquei sempre com a ideia de que [Max] Verstappen nunca nos mostrou o melhor da sua capacidade. E isso não nos dá muita esperança. E então ouvi em Inglaterra que o carro de 2024 é ainda melhor…” e se assim for a Red Bull pode dar-se ao luxo de olhar muito mais cedo para…2025, e depois em 2025, trabalhar no carro de 2026, não o podendo fazer mais cedo porque as equipas não podem desenvolver as principais áreas dos seus carros de Fórmula 1 de 2026 antes do início de 2025, pois isso foi consagrado nos regulamentos através de novas restrições ao túnel de vento e ao CFD.