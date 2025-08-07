F1, Giancarlo Minardi: “Hamilton reclama de coisas que lhe foram prometidas, mas que não aconteceram”

Lewis Hamilton estará insatisfeito na Ferrari. A sua frustração foi mais visível durante o Grande Prémio da Hungria, onde ele fez uma autocrítica dura e disse à Ferrari para “mudar de piloto”. Mesmo depois de se acalmar, Hamilton manteve as declarações.

O antigo proprietário da Minardi, Giancarlo Minardi, sugeriu que Hamilton se sente enganado pela Ferrari e salientou que a equipa pode agora estar a favorecer Charles Leclerc. Leclerc superou Hamilton na Hungria, conquistando a pole position e terminando em quarto lugar, enquanto Hamilton teve dificuldades.

“Ferrari está um pouco mais voltada para Charles Leclerc”

“Pelas várias entrevistas, percebo que Lewis reclama de coisas que lhe foram prometidas, mas que não aconteceram”, disse Minardi ao Gazzetta dello Sport. “É difícil fazer julgamentos, de qualquer forma. Acho que a Ferrari está um pouco mais voltada para Charles Leclerc no momento.”

Minardi lembrou que adaptar-se a uma nova equipa após anos na Mercedes é um desafio e reconheceu a boa forma de Leclerc como um fator extra nas dificuldades de Hamilton. O italiano minimizou alguns apelos que vão surgindo para que Hamilton se reforme, insistindo que o heptacampeão ainda tem potencial e que os verdadeiros problemas estão na dinâmica interna da Ferrari.

“Injusto dizer que ele é um piloto no fim da carreira”

“De acordo com as declarações pré-temporada, esperava algo mais”, disse Minardi. “Pensei que a Ferrari estivesse a apostar na continuidade técnica, depois de ter estado perto da vitória no campeonato de construtores em 2024, mas não foi esse o caso. Quanto a Hamilton, é importante salientar que, depois de tantos anos na mesma equipa, não é fácil mudar o método de trabalho, a linguagem. E ele também encontrou um companheiro de equipa muito rápido… Acho que as declarações feitas na Hungria, que muitos criticaram, mas que considero ótimas, foram para destacar o nível de Leclerc, que colocou um carro na pole.”

“É injusto dizer que ele é um piloto no fim da carreira, quando teve oportunidades e mostrou que ainda sabe fazer coisas importantes. O que está a acontecer exatamente só a Ferrari sabe. Será um tema crucial entre agora e o final da temporada: temos de impedir que ele vá para outro lado para mostrar que ainda tem algo a dar.”

Foto: Philippe Nanchino /MPSA