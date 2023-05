F1, Giancarlo Fisichella: “Fernando Alonso está a ficar mais rápido” | AutoSport

Os elogios a Fernando Alonso têm-se multiplicado e Giancarlo Fisichella juntou-se a esta lista de admiradores do trabalho do espanhol. O antigo colega de equipa de Alonso na Renault considera que à medida que Alonso vai envelhecendo, vai ficando mais rápido, algo que tem dificuldade em entender.

Inserido no novo contexto da Aston Martin, Alonso tem mais hipóteses de conquistar o tão desejado terceiro título, segundo Fisichella:

“Penso que o Fernando, com um bom carro, pode ganhar outro campeonato”, disse Fisichella à Sky Sports News. “Fernando Alonso está a envelhecer, mas a ficar mais rápido – não sei como é que ele consegue! Fernando foi meu companheiro de equipa em 2005 e 2006. Ganhámos juntos os Campeonatos de Pilotos e de Construtores pela Renault. Foi fantástico trabalhar com ele”, explicou o italiano. “Estou feliz por ele estar nesta forma e a marcar estes pódios corrida após corrida. Este ano eles [Aston Martin] estão muito, muito fortes – o carro é muito bom. Especialmente em ritmo de corrida, parece ser o melhor carro com a degradação dos pneus”, disse ele. “A Aston Martin é uma equipa incrível. Eles cresceram muito rapidamente”, concluiu o piloto de 50 anos.