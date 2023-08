F1: Gian Carlo Minardi com esperança que se realize uma corrida extra em Imola em 2026 | AutoSport

Gian Carlo Minardi tem esperança que o Grande Prémio de Emilia-Romagna planeado para esta temporada e cancelado devido ao meu tempo, possa ser realizado em 2026, um ano após o final de contrato entre o Circuito de Imola e a FOM.

O presidente do Automobile Club d’Italia, Angelo Sticchi Damiani, já tinha sugerido que a corrida pudesse ser realizada em 2026, um ano depois de terminar o contrato atual com os detentores de direitos comerciais da competição, tendo Minardi a mesma opinião.

“Esperamos um Grande Prémio ‘extra’ no futuro”, disse Minardi ao Racingnews365.com. “Para já, temos um contrato até 2025, mas gostaríamos muito de organizar o GP também em 2026. Dessa forma, poderíamos dar algo em troca à região, que recebe muito dinheiro de uma corrida de F1”.

Numa região fortemente afetada pelos efeitos do mau tempo que obrigou ao cancelamento da prova deste ano, Minardi sublinhou que são “270 milhões de euros anuais que entram graças à corrida de F1, pelo que a corrida dá um grande impulso à região, na qual o Italian Motor Valley também se estabeleceu”.

Para o circuito, que segundo o seu responsável não teve danos resultantes da tempestade de maio passado ao contrário da cidade vizinha de Faenza, onde a AlphaTauri tem a sua fábrica, que pertencia à equipa fundada por Gian Carlo Minardi, “o próximo ano vai ser um ano incrivelmente ocupado”, com a realização do Grande Prémio da Fórmula 1 e da ronda do Campeonato do Mundo de Resistência.

Foto: Mark Thompson/Getty Images/Red Bull Content Pool