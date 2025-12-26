F1: Giampiero Lambiase pode ‘largar’ Verstappen e rumar à Aston Martin

Recentemente, os rumores sobre o futuro de Giampiero Lambiase (GP), o engenheiro de corrida de longa data de Max Verstappen, intensificaram-se significativamente. A situação ainda está em desenvolvimento, mas existe um interesse concreto e talvez mesmo já negociações em curso entre a Aston Martin e Lambiase para uma mudança em 2026.

O que pode ser parte dos fatores decisivos, é, aparentemente, não ser uma troca para continuar a ser engenheiro de pista, mas sim um cargo superior na hierarquia.

A Aston Martin, sob a influência de Adrian Newey (que será Team Principal a partir de 2026), ofereceu a Lambiase um cargo de gestão sénior. Fontes como a insuspeita The Race mencionam a possibilidade de um papel ao nível de chefia operacional ou desportiva, trabalhando diretamente com Newey na reestruturação da equipa.

A relação profissional de longa data e o respeito mútuo entre Newey e Lambiase, na Red Bull, podem ser mesmo a razão principal desta abordagem. Newey vê em Lambiase o braço direito ideal para gerir as operações de pista enquanto ele se foca no desenvolvimento do carro de 2026.

Posição da Red Bull e Verstappen

A situação na Red Bull é de instabilidade, com várias saídas técnicas confirmadas, é público que no final do GP de Abu Dhabi de 2025, Lambiase mostrou-se visivelmente emocionado e “destruído” no muro das boxes, o que alimentou a especulação de que aquela poderia ter sido a sua última corrida como engenheiro de Verstappen.

Neste contexto, Max Verstappen pode estar a enfrentar um cenário de “fuga de cérebros” na sua equipa técnica (já perdeu o mecânico-chefe e engenheiros de performance para a Audi e Williams). Perder “GP” seria talvez o golpe mais duro, dada a simbiose quase telepática entre os dois.

A Red Bull está a tentar manter Lambiase, possivelmente oferecendo-lhe um cargo mais elevado na hierarquia de Milton Keynes que o retirasse das viagens constantes, mas mantendo-o na estrutura.

Logicamente, até ao momento, não há absolutamente nada que tenha sido publicamente anunciado.

Caso Lambiase saia (ou suba de cargo), a Red Bull já testou Simon Rennie (antigo engenheiro de Ricciardo) em algumas corridas de 2025, sendo ele o sucessor lógico para trabalhar com Verstappen.

É certo que Aston Martin quer recrutar Giampiero Lambiase para um cargo de chefia, reunindo-o com Adrian Newey. Esta movimentação é vista como parte da estratégia agressiva de Lawrence Stroll para criar uma “super equipa” técnica, aproveitando a instabilidade atual na Red Bull Racing.