F1: Gerhard Berger vê abordagem de Hamilton um “meio termo” face ao que Prost fez com Senna | AutoSport

Em declarações ao Motorsport, Gerhard Berger é de opinião que Lewis Hamilton tem vindo a abordar a luta com Max Verstappen num meio termo entre o que Alain Prost fez com Ayrton Senna fez no seu tempo. O austríaco diz que Hamilton tem utilizado a sua experiência para se manter sereno em pista, ainda que recentemente tenha dito que vai ser um “piloto mais agressivo”. O problema é que para já o Mercedes W13 ‘não anda’ e por isso o inglês está longe de batalhar com Max Verstappen e quem anda lá na frente, de momento a Ferrari:

“Não sei se ele alguma vez seria agressivo como Max era, e se isso iria funcionar para ele”, começou por dizer Berger, duvidando que um piloto mude dessa forma a sua maneira de ser, destacando a forma como Hamilton por vezes recua, dá um passo atrás para evitar ficar logo ali. Quando se passou o caso de Silverstone 2021, foi na sequência de uma série de vezes que Hamilton tinha tirado o pé face a Verstappen, e Toto Wolff explicou isso bem na última temporada do Drive to Survive: “o que é demais, chega…”

Para Berger: “O Lewis é muito inteligente, muito sereno, exceto Silverstone”.

Quando o Motorsport.com perguntou a Berger se Hamilton era mais parecido com o metódico Prost ou do irreverente Senna, Berger disse que está “algures no meio”, e que a forma de correr de Verstappen o lembrava muito mais da abordagem de Senna.

Uma visão muito interessante. Todo se lembram da ‘guerra’ do ‘Professor’ Prost e Ayrton Senna, duas abordagens completamente distintas do mesmo problema.

Assistimos a algo parecido o ano passado, passe o exagero e fique a ideia.

Provavelmente seriam precisos alguns bons anos de lutas diretas de Max Verstappen e Lewis Hamilton, para chegar ao nível do que se passou entre Ayrton Senna e Alain Prost.