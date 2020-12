F1, Gerhard Berger: Pérez e Verstappen seria um line up muito forte para a Red Bull”

Gerhard Berger é de opinião que Sergio Pérez e Max Verstappen seria um “line up muito forte” para a Red Bull. Depois da confirmação de Yuki Tsunoda na Alpha Tauri, a identidade do colega de equipa de Verstappen pode surgir a qualquer momento e Berger pensa que se trata de uma competição direta entre o atual pilotos da equipa, Alex Albon e Sergio Perez, que saiu da Racing Point: “Há dois corações a bater no meu peito”, disse o antigo piloto de F1 à Servus TV quando lhe perguntaram quem iria escolher: “Com Albon teriam um jovem piloto que gostariam de levar para o círculo vencedor, oriundo das suas próprias fileiras. Mas Perez é uma constante, que pode ganhar Grandes Prémios, como já provou em Sakhir. O que é evidente é que uma equipa como a Red Bull precisa de trabalhar com dois pilotos de topo. Mas a Red Bull também é leal, pelo que Albon ainda tem a sua oportunidade. Mas posso imaginar que Verstappen e Perez seria um forte alinhamento.

Com Max, eles já têm um piloto absolutamente de topo, mas também precisam de se proteger. O objetivo da Red Bull deve ser ganhar o mundial tanto dos pilotos como das equipas”, disse Berger.