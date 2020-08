F1, Gerhard Berger: “O meu conselho para o Vettel seria desistir…”

Sebastian Vettel tem tido um início de temporada muito difícil com a Ferrari. No final de 2020, já se sabe que o quatro vezes campeão do mundo não fica na Ferrari e muito se tem especulado sobre o seu futuro.

Ao sportbuzzer.de, o antigo piloto da Fórmula 1, Gerhard Berger disse: “O meu conselho seria desistir. Por outro lado, conheço o Sebastian bem e ele quer ganhar outra vez. A Racing Point parece uma opção, porque o Pérez e o Stroll já quase competem pelo pódio”.