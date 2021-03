F1, Gerhard Berger: “Não é adquirido que Lewis Hamilton volte a estar tão bem”

Gerhard Berger, ex-piloto de F1, sente que Max Verstappen pode ser o grande candidato ao título este ano.

O bom arranque da Red Bull e os aparentes problemas da Mercedes colocam os Bull´s numa posição como há muito não se via. No entanto, Berger também olha para Lewis Hamilton com algumas dúvidas:

“Ele [Hamilton] tem tantos interesses paralelos como Black Lives Matter, música ou moda”, disse Berger ao Kronen Zeitung. “Ele tem o seu foco um pouco por todo o lado. Estou curioso para ver quanto tempo levará para que isso afete a sua performance. Até agora, tudo está bem. Não importa se ele toca música até às 4 horas da manhã ou se assiste a um concerto em Los Angeles. Ele volta e faz a pole position. Impressionante. Mas não vejo como um dado adquirido que ele volte a actuar tão bem”.

“Vejo Max como um piloto campeão mundial “, disse Berger. “Observá-lo é um banquete para os olhos. A sua velocidade, a sua agressividade – absolutamente brilhante. Mas ele ainda não teve oportunidade de lutar pelo título. É preciso ver como ele lida com isso. Por isso, não posso apostar os 10 euros no Max com certeza, também porque Lewis já ganhou sete títulos mundiais”.

“Os testes mostraram que a Red Bull está muito forte”, continuou Berger. “A Honda deu um passo em frente. Era disso que a Red Bull mais precisava. E com as ligeiras alterações aos regulamentos, especialmente na parte inferior do chassis, vimos que Adrian Newey sabe melhor como obter o equilíbrio certo. A Mercedes ainda precisa de compreender uma coisa ou outra. Mas eles vão ter isso sob controlo num instante. Conclusão: Ao contrário dos últimos anos, a Red Bull pode até estar em vantagem”.