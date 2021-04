F1, Gerhard Berger: “Não acredito em regras feitas para ‘abrandar’ a Mercedes”

Apesar dos homens da Aston Martin estar a argumentar que a FIA alteraram as regras da F1 com o propósito de ‘atingir’ a Mercedes e por inerência da mesma filosofia de carro, a agora Aston Martin, Gerhard Berger é de opinião que a alteração aos regulamentos aerodinâmicos não foram feitos nesse sentido: “Não acredito que as regras tenham sido alteradas apenas para ‘abrandar’ a Mercedes e Aston Martin. De modo algum”, disse o antigo piloto da McLaren e da Ferrari, Gerhard Berger ao Sport Bild: “Mas se assim foi, então eles só tiveram de agir contra a Mercedes. e a verdade é que todas as equipas tiveram igual oportunidade de compreender os novos regulamentos e atuar nesse sentido. E nas equipas que empregam cerca de 1500 pessoas, as mudanças de regras são de facto bem-vindas pelos engenheiros, para se provarem a si próprios”, acrescentou Berger, agora o responsável máximo pelo DTM.