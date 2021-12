F1, Gerhard Berger: “Max Verstappen vai ser mais vezes campeão” | AutoSport

Gerhard Berger acredita que Max Verstappen vai voltar a ser campeão, no entanto considera que ainda lhe falta para chegar ao nível dos grandes nomes da F1.

O ex-piloto e agora responsável do DTM acredita que os números de Verstappen vão aumentar e embora acredite que o neerlandês não está ao nível dos grandes nomes da F1, como Ayrton Senna, tem tudo para lá chegar:

“Ele [Verstappen] vai ser Campeão do Mundo muitas mais vezes”, disse o austríaco de 62 anos ao ServusTV, citado pelo Motorsport-total.com. “Ele é um tipo simpático, com os pés assentes na terra e muito calmo”, acrescentou. “Acho que ele está a ir muito bem, é um digno Campeão do Mundo”.

Quanto a Verstappen estar ao mesmo nível de pilotos como Senna, Berger disse:

“Ele tem de acelerar um pouco mais para subir a essa liga”, disse o chefe do DTM. “Mas em termos de talento, claro, ele é feito do mesmo material. Ele é um piloto extraordinário. Já vi isso na Fórmula 3. Já o vi no karting. O tipo tem um grande talento e ele será ainda maior do que já é”.