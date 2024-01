F1: Gerhard Berger identifica Ferrari como adversária principal da Red Bull | AutoSport

Gerhard Berger acredita que as equipas devem estar dispostas a tomar “medidas radicais” se quiserem bater a Red Bull, uma vez que considera que a equipa de Milton Keynes está muito forte e unida no seu objetivo de voltar a vencer os títulos da Fórmula 1. Ainda assim, identifica a Ferrari como a equipa que pode estar mais próxima da Red Bull na próxima temporada.

“Na Fórmula 1, as coisas são sempre diferentes do que se pensa. A fasquia é muito alta. Se a Red Bull mantiver unida desta forma, será difícil apanhá-los. Só pode funcionar se os outros tomarem medidas radicais. A Ferrari ainda é a equipa que mais confio”, disse o antigo piloto e patrão do DTM ao Auto Motor und Sport, acrescentando que os italianos estiveram “melhores na segunda metade da temporada do que os resultados mostraram”. Ainda assim, Berger sublinha que a “Mercedes e [Lewis] Hamilton nunca devem ser subestimados, e a McLaren também está a fazer um trabalho muito bom”.

Analisando o desempenho do atual campeão do mundo de Fórmula 1, Gerhard Berger diz que Max Verstappen “não cometeu um único erro”, fazendo-o duvidar sobre a sua escolha do melhor piloto de F1 de sempre. “Há que colocar Michael Schumacher em primeiro lugar. Senna impressionou com seu talento e suas habilidades sobrenaturais no carro. Mas agora, com Max Verstappen, temos alguém que me faz questionar se minha antiga avaliação ainda está correta”, esclareceu Berger.

Foto: Mark Thompson/Getty Images/Red Bull Content Pool