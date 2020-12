F1, Gerhard Berger: “Ferrari só teve dois pilotos com sucesso”

Gerhard Berger defendeu a passagem de Sebastian Vettel pela Ferrari. O ex-piloto da Ferrari considera com foram muito poucos os pilotos que realmente tiveram sucesso na Scuderia e que colocaram a equipa italiana a vencer.

Vettel já admitiu que considera a sua passagem pela Ferrari um fracasso, por não ter conseguido conquistar o título, um desejo que nunca escondeu. Vettel sai da Scuderia depois de dois anos maus em que as suas performances não foram as que todos esperavam de um tetracampeão do mundo.

Berger defendeu Vettel, dizendo que apenas dois pilotos tiveram, sem dúvida, sucesso com a equipa, resumindo o facto à natureza tradicional italiana das operações em Maranello:

“Tanto quanto me lembro, a Ferrari só teve dois pilotos que colocaram a equipa na estrada do sucesso – Niki Lauda e Michael Schumacher. Kimi Raikkonen teve um pouco de sorte e todos os outros falharam. Controlar essa equipa com a mentalidade italiana é uma coisa difícil”.