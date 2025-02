F1: Gerhard Berger diz que não falta força mental a Lando Norris

Gerhard Berger defendeu Lando Norris contra alegações de “fraqueza mental”, argumentando que os seus erros em 2024 deveram-se à inexperiência e não a uma falta de força mental.

O antigo piloto de F1 comparou Norris a Max Verstappen, observando que o neerlandês também cometeu erros no início da carreira, antes de se tornar uma força dominante. Berger sugeriu que a ascensão da McLaren à competitividade chegou tarde demais para Norris montar uma séria disputa pelo título de 2024, já que a consistência de Verstappen lhe garantiu o quarto campeonato consecutivo. No entanto, ele acredita que Norris vai melhorar com a experiência e tornar-se um candidato mais forte em futuras lutas pelo título.

“Não acho que Norris estava pronto para o título no duelo com Verstappen”, disse o austríaco à Auto Motor und Sport. “Talvez a McLaren e o seu carro se tenham tornado uma equipa vencedora um pouco tarde demais. Basicamente, Norris está a fazer um trabalho muito bom. Ele é um piloto extremamente talentoso. As pessoas tentam interpretar os seus erros como uma fraqueza mental. Mas vamos olhar para trás. Verstappen também cometeu os seus erros no início. Com a experiência, isso tornou-se cada vez menos frequente. Isso também vai acontecer com Norris”.