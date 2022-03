F1: Gerhard Berger desconfia da capacidade de Mike Krack | AutoSport

Gerhard Berger parece não estar muito convencido da contratação da Aston Martin, que apostou em Mike Krack, vindo da BMW, para assumir o papel de diretor da equipa, com a missão de a levar ao sucesso.

Berger conhece Krack da sua convivência no DTM e não parece acreditar que seja o homem certo para levar a Aston ao topo da F1, em declarações ao Formel1.de. Nessa altura, Berger disse que não ficou “impressionado com o que aconteceu”, com a BMW “longe de o sucesso constante”.

Berger não vê “nenhuma hipótese” de Krack competir com os melhores chefes de equipa da Fórmula 1 “que estão a um nível diferente. Ficaria muito surpreendido se a Aston desse um passo em frente com estas pessoas. Lawrence [Stroll] é alguém que compreende premium, que compreende qualidade. Mas ele próprio não é um técnico e está dependente de uma boa equipa técnica”.

Berger deu o exemplo da McLaren que encontrou uma boa solução com Andreas Seidl:

“A McLaren encontrava-se numa situação extremamente difícil e depois encontrou uma boa solução com Andreas Seidl no lado técnico. Depois entraram outras pessoas boas e de repente a equipa voltou à luta pelas as vitórias”, explicou Berger. “Não vejo isso na Aston Martin neste momento. Sei que montar uma equipa na Fórmula 1 é extremamente difícil. Há apenas um punhado de pessoas que são realmente fantásticas com a tecnologia e boas nos tópicos importantes para se chegar ao topo”.