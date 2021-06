F1, Gerhard Berger: “Bottas tem de recuperar a sua forma” | AutoSport

O antigo piloto de F1 e agora chefe máximo do DTM, Gerhard Berger deixou um aviso a Valtteri Bottas: os companheiros de equipa de Max Verstappen e Lewis Hamilton terão muita influência no desenrolar da luta pela conquista do campeonato, por isso, Bottas tem de melhorar.

Os colegas de equipa são muito importantes. É por isso que a vitória de Perez em Baku foi um resultado tão bom para a Red Bull – porque fortalece Perez e recupera a sua autoconfiança. Mesmo antes da desistência de Verstappen, Perez foi uma grande ajuda para o Max. É exatamente o que a Red Bull precisa. Não sei o que está a acontecer com Bottas, mas tem de recuperar a sua forma. Porque uma coisa é clara – a batalha entre Hamilton e Verstappen vai chegar a um ponto em que Perez e Bottas desempenharão um papel importante.”

Já Nick Heidfeld, também antigo piloto de F1, acha que Lewis Hamilton ao estar sob pressão, faz com que esteja ao seu melhor nível, levando a que Bottas tenha problemas para o seguir.

“Hamilton está a sentir a pressão da Verstappen e está realmente a forçar. É por isso que estamos a ver, provavelmente, o melhor Hamilton de todos os tempos. É normal que até pilotos de corridas muito bons como o Bottas, tenham então um problema”.