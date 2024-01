F1: Gerhard Berger aconselhou a Red Bull a dar uma oportunidade a Liam Lawson | AutoSport

O episódio aconteceu ainda antes de Lawson substituir Daniel Ricciardo no Grande Prémio dos Países Baixos da temporada passada até à prova no Catar, com desempenhos sólidos e convincentes. “Liam disse que em Zandvoort estava muito nervoso. Disse que estava a tremer no carro, mas quando começou a correr, ficou bem. É assim que é um piloto de corridas, quando a corrida começa, transformam esse nervosismo em desempenho. É aí que se vê a diferença entre estes tipos, e é isso que ele é capaz”, admitiu o responsável da AlphaTauri.

“Gerhard [Berger] é um grande fã do estilo de condução de Liam [Lawson]”, explicou Peter Bayer, o novo diretor executivo da AlphaTauri ao Speedcafe.com. “Disse que ‘ele é o tal. Procura sempre uma oportunidade [de ultrapassagem] e é rápido. Helmut [Marko] ficou muito convencido com a sua velocidade, mas Franz [Tost] estava inicialmente um pouco cético e disse na altura, ‘Olhando para os resultados dele, não tenho a certeza’”.

Liam Lawson passou pelo DTM na temporada de 2022, tendo estado na luta pelo título do campeonato alemão, que na altura era liderado pelo antigo piloto da Fórmula 1 Gerhard Berger. O austríaco terá gostado tanto de ver o piloto do programa da Red Bull Junior Team, que terá elogiado fortemente o neozelandês junto dos elementos que têm o poder de decisão.

O diretor executivo da AlphaTauri, Peter Bayer revelou que Liam Lawson foi recomendado e bastante elogiado pelas suas capacidades técnicas por Gerhard Berger aos responsáveis da Red Bull, tendo ficado Helmut Marko bastante convencido do potencial do piloto neozelandês, enquanto Franz Tost, que foi chefe de equipa dos italianos até ao final de 2023, foi mais cético.

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.

Já não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.Lista de Vantagens:-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade-Oferta de um carro telecomandado da Shell Motorsport Collection (promoção de lançamento)-Desconto nos combustíveis Shell-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membrosSaiba mais AQUI