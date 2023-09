F1, George Russell: “voltarmos à luta pelos títulos em 2024 é uma incógnita” | AutoSport

George Russell, piloto da Mercedes, admitiu que é impossível prever se a sua equipa estará de volta à luta pelo título mundial em 2024. Como todos sabemos, Red Bull mais do que dominar, tem arrasado a nova era do “efeito solo”, que começou na temporada passada, enquanto a Mercedes tem ‘lutado’ para recuperar o seu domínio de 2014 a 2021.

No entanto, o chefe de equipa da Mercedes, Toto Wolff, está confiante de que a equipa pode voltar a ser competitiva em 2024 e dá como exemplos… outras equipas: “Do ponto em que estamos, só precisamos de um passo como o que foi dado pela McLaren e a Aston Martin”, disse Wolff. “Não uma atualização de duas décimas, mas uma atualização de meio segundo, para voltarmos a ser competitivos.”

Russell admite que é possível que a Mercedes possa dar esse passo, mas também diz que é impossível prever o que os outros concorrentes vão fazer: “É impossível prever qualquer coisa”, disse Russell. “Ninguém previu que a Aston Martin daria um salto tão grande durante o inverno, e ninguém esperava que a McLaren fosse subitamente o segundo ou terceiro carro mais rápido. Por isso, o mais importante é que continuemos a procurar onde podemos melhorar.”

Russell diz que o objetivo da Mercedes é voltar a lutar pelo título mundial na próxima temporada, mas que não vai dizer com todas as letras que isso vai acontecer: “É claro que queremos voltar a ser competitivos”, disse Russell. “Mas não podemos dizer que vamos consegui-lo, porque simplesmente não sabemos o que os outros podem fazer”, disse o inglês.

Na verdade, esta é uma questão transversal a todos os desportos e que muitos comentadores se esquecem: uma equipas até pode dar de um ano para o outro um salto qualitativo, mas será sempre vista à luz do que fazem os seus adversários. E neste caso há um, a Red Bull, que de momento está dois ou três patamares acima de qualquer concorrência…