F1: George Russell volta a falar da gestão de energia da Red Bull

George Russell considera que a Red Bull parte para a temporada de 2026 com vantagem na gestão e disponibilização de energia, após o final dos testes de pré-época no Bahrein.

Os regulamentos introduzem maior dependência da energia elétrica, obrigando a estratégias mais complexas de gestão. A mudança tem dividido opiniões no paddock, com a porta aberta para mudança a curto prazo. Apesar das críticas, vários rivais elogiaram o novo motor desenvolvido internamente pela Red Bull. Toto Wolff chegou a classificá-lo como referência, e Russell reforça essa perceção, embora sublinhe que a Mercedes recuperou terreno ao longo dos testes.

Importa, contudo, contextualizar os dados: o traçado do Bahrain favorece determinadas estratégias de recuperação energética, ao contrário de circuitos como Melbourne ou Jeddah, onde a gestão poderá revelar-se mais exigente.

George Russell afirmou no Bahrein:

“A forma como fazem a disponibilização de energia continua a parecer a melhor do pelotão, o que é mérito deles e foi uma surpresa para muitos. Vamos ver em Melbourne como as coisas evoluem. As equipas com motor Mercedes fizeram muitos progressos desde o primeiro dia no Bahrein e a diferença reduziu-se bastante. Mas aqui estamos no sexto dia de testes, enquanto em Melbourne teremos apenas três horas de treinos livres, e essa é a principal preocupação”.

Foto: Philippe Nanchino /MPSA