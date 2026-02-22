F1: George Russell volta a falar da gestão de energia da Red Bull
George Russell considera que a Red Bull parte para a temporada de 2026 com vantagem na gestão e disponibilização de energia, após o final dos testes de pré-época no Bahrein.
Os regulamentos introduzem maior dependência da energia elétrica, obrigando a estratégias mais complexas de gestão. A mudança tem dividido opiniões no paddock, com a porta aberta para mudança a curto prazo. Apesar das críticas, vários rivais elogiaram o novo motor desenvolvido internamente pela Red Bull. Toto Wolff chegou a classificá-lo como referência, e Russell reforça essa perceção, embora sublinhe que a Mercedes recuperou terreno ao longo dos testes.
Importa, contudo, contextualizar os dados: o traçado do Bahrain favorece determinadas estratégias de recuperação energética, ao contrário de circuitos como Melbourne ou Jeddah, onde a gestão poderá revelar-se mais exigente.
George Russell afirmou no Bahrein:
“A forma como fazem a disponibilização de energia continua a parecer a melhor do pelotão, o que é mérito deles e foi uma surpresa para muitos. Vamos ver em Melbourne como as coisas evoluem. As equipas com motor Mercedes fizeram muitos progressos desde o primeiro dia no Bahrein e a diferença reduziu-se bastante. Mas aqui estamos no sexto dia de testes, enquanto em Melbourne teremos apenas três horas de treinos livres, e essa é a principal preocupação”.
Foto: Philippe Nanchino /MPSA
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI