F1, George Russell: “Vitória no Brasil foi mais importante que a classificação final” | AutoSport

Olhando para o que a Mercedes conquistou no ano passado, e como o conquistou, podemos dizer que a época acabou com nota positiva para a equipa germânica. Também George Russell fez uma primeira época ótima na Mercedes. No entanto, o britânico não olha para o quarto lugar que conquistou com grande entusiasmo.

Para Russell, a ambição da equipa e a sua ambição são maiores e um quarto lugar não dá grande contento:

“Para mim, a vitória no Brasil foi mais importante que a classificação por pontos”, disse Russell à Auto Motor und Sport. “No final do dia, ninguém se lembra que eu ganhei ao Lewis em pontos. Só terminei em quarto lugar, portanto, em terra de ninguém. Se alguém me tivesse oferecido uma vitória, uma pole position e oito pódios há um ano, eu teria dito: não, obrigado”, disse Russell. “A minha ambição e a da equipa são muito superiores ao que alcançámos”.