F1, George Russell: “Tive muitas lutas com Sebastian Vettel”

George Russell não tem dúvida que 2020 permitiu que melhorasse muito como piloto, graças as lutas em pista.

Russell, que passou a maioria do ano 2019 no fim do pelotão a lutar de vez em quando com o seu colega de equipa, em 2020 teve muito mais ação em pista, o que ajudou à sua evolução:

“Melhorei drasticamente como piloto, porque estivemos em batalhas roda com roda toda a temporada com os Alfa Romeo, Haas, e muitas vezes com o Vettel”, disse Russell ao Autosport.com

“Eu estava a falar sobre isso recentemente, e o Sebastian foi provavelmente o piloto com quem mais lutei nesta temporada. Quando penso em Nurburgring, Mugello, Áustria, no início do ano. Até em Abu Dhabi houve algumas voltas em que lutamos. Portimão, talvez? Imola, talvez?

“Então essa experiência ajudou-me muito – porque é diferente. É tão diferente das fórmulas juniores, puramente porque o apoio aerodinâmico é tão sofisticado. Quando se perde o downforce, o carro transforma-se. E aprender a lidar com isso tem sido ótimo para mim. Obviamente, deu-me as ferramentas para fazer um bom trabalho quando pilotei pela Mercedes.

Perguntado onde pensava que precisava de melhorar em 2021, disse: “Encontrámo-nos muitas vezes fora de posição e a lutar com carros mais rápidos, o que naturalmente se torna complicado, porque estou sempre na defensiva. Só tive uma vez que estive na frente de ataque e isso foi quando eu estava no Mercedes. Isso transforma a confiança como piloto.“

“Portanto, sou igualmente realista sabendo que [porque] somos um dos dois carros mais lentos, vai ser sempre difícil correr porque não temos a mesma aderência que as outras equipas. Mas são pequenos detalhes, tentar trabalhar continuamente em melhorar”.