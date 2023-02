F1: George Russell terá novo engenheiro de corrida | AutoSport

George Russell fez a época de estreia a tempo inteiro na Mercedes com Riccardo Musconi como seu engenheiro de corrida, conquistando a primeira vitória pela equipa no Grande Prémio de São Paulo. No entanto, Mosconi vai deixar de ser o engenheiro de corrida do piloto britânico, passando esta função a ser desempenhada por Marcus Dudley.

Riccardo Musconi foi o engenheiro de Valtteri Bottas na sua passagem pela equipa de Brackley e continuou no mesmo papel com a chegada de Russell à equipa, dando agora a vez a Dudley. Trata-se de um regresso a uma posição que já conhece, uma vez que substituiu Peter Bonnington algumas vezes. Marcus Dudley era engenheiro de performance da Mercedes e passa agora a ser a principal ligação de Russell com a equipa durante os fins de semana de prova, começando já no Grande Prémio do Bahrein, corrida inaugural da temporada.