F1 George Russell: “temos mais ritmo, mas os Ferrari são rápidos nas retas…”

George Russell partirá da quinta posição no Grande Prémio de Itália de Fórmula 1, um resultado que se alinha com o seu desempenho recente, excluindo a pole position no Canadá, a única desta temporada. Embora tenha alcançado o sexto lugar em pista, a penalização de Lewis Hamilton permitiu-lhe subir uma posição na grelha. No entanto, o dia ficou marcado por uma confusão estratégica em torno da escolha de pneus médios no Q3, que o próprio piloto esclareceu no final da sessão.

No rescaldo da qualificação, George Russell abordou a controvérsia em torno da sua intenção de utilizar pneus médios na fase final do Q3. O piloto britânico esclareceu a sua perspetiva, referindo: “Ao usar os médios no Q1, fomos os mais rápidos. Após o Q2, expressei o meu desejo de usar os médios, pois sentia-me mais confortável com eles.”

Russell salientou que esta não foi uma situação inédita na temporada, onde os pneus médios se revelaram mais rápidos para alguns monolugares. Contudo, evitou lamentações: “Não vou ficar aqui a dizer ‘se ao menos’… No final das contas, não fizemos um bom trabalho no Q3. É um pouco irritante.”

O piloto admitiu uma possível falha na comunicação: “Sinceramente, provavelmente não fui totalmente claro. Apenas disse após o Q1 que gostaria de usar os médios e voltei a enfatizar isso durante o meio do Q2. Perguntei se estávamos a seguir o plano e eles disseram que sim, mas eu pensava que o plano era usar os médios, eles pensavam que o plano era usar os macios.”

Concluindo a sua análise sobre o sucedido, Russell acrescentou: “Para mim, achei que estava bastante claro devido ao desempenho que mostrámos. Um pequeno erro em ambas as metades.”

Perspetivas para o Grande Prémio de Itália

Apesar da frustração na qualificação, Russell mantém uma visão otimista quanto ao ritmo de corrida da Mercedes. “O nosso ritmo de corrida provavelmente será melhor do que o da Ferrari”, afirmou. No entanto, o piloto está ciente dos desafios que enfrentará: “Eles são muito rápidos nas retas, por isso precisamos de tentar ultrapassar o Leclerc logo no início, caso contrário, será uma corrida bastante longa e frustrante atrás dele.”