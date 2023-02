F1, George Russell: “Temos de ter o carro certo na sexta corrida” | AutoSport

A Mercedes não parece estar em grande forma neste arranque de época. Ontem a equipa perdeu uma hora e meia de pista com um problema hidráulico e o ritmo do carro não tem entusiasmado.

As equipas já trabalham na correlação dos dados em pista com os dados no túnel de vento e muitas atualizações estão já a ser preparadas. É também o caso da Mercedes, que admite que poderão não ser tão competitiva como desejava, mas que espera chegar ao nível que pretende pela sexta corrida, como explicou George Russell:

“A época vai ser ganha ou perdido a meio do ano e não no início. Vamos dar tudo para vencer logo na primeira corrida, mas o nosso objetivo agora é assegurar-nos que o carro está na janela ideal nesta fase para depois podermos estar a lutar pelos primeiros lugares pela sexta corrida (Imola)”.

Poderá ser um arranque mais lento por parte da Mercedes, com a equipa já a preparar atualizações a pensar a médio prazo.