F1, George Russell: “Suspensão ativa resolvia o efeito oscilatório” | AutoSport

Não deverá ser uma solução, mas George Russell apontou a suspensão ativa como a solução para o efeito oscilatório que tem afetado a grande maioria dos carros.

O Porpoising ou efeito oscilatório é um termo inglês que se refere ao movimento que os botos (golfinhos, baleias) fazem quando estão no mar, mergulhando e voltando à tona. Nos carros, isso nota-se como uma espécie de ressalto que vai acontecendo na frente e na traseira do carro, numa espécie de movimento de embalar, mas muito mais violento, como é de esperar. Isso deve-se à força descendente que é criada pelo fundo dos carros. Com o efeito Venturi mais pronunciado nestes carros, o fundo cria muito mais força descendente. Acontece que nas retas, o fundo cria o máximo de downforce (dada a velocidade), o que empurra o carro contra o asfalto. Mas esse movimento faz com que o fluxo de ar no fundo do carro seja interrompido momentaneamente, o que faz o carro “levantar”, para logo a seguir ser novamente “puxado” contra o asfalto, quando o fluxo de ar volta a criar downforce.

Russell considera que o regresso da suspensão ativa poderia ser resolver o problema:

“Penso que se tivéssemos suspensão ativa, isso poderia ser resolvido facilmente”, disse Russell. “Esta poderia ser uma solução para o futuro. Os carros seriam muito mais rápidos para as mesmas superfícies aerodinâmicas, porque seria possível otimizar as alturas ao solo para cada curva e otimizar para a reta para a menor quantidade de arrasto. Essa é uma maneira fácil de fazer os carros andarem mais depressa. Tenho a certeza que há mais limitações, não sou engenheiro, mas não teríamos esta questão nas retas, isso é certo”.