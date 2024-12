F1: George Russell surpreendido com exigência política da GPDA

George Russell, presidente da GPDA desde 2021, revelou que o papel tem sido mais exigente e político do que esperava. Inicialmente centrado na segurança e nas preocupações desportivas, Russell encontra-se agora a navegar na política do desporto, incluindo a abordagem de questões com o Presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, que rejeitou uma carta da GPDA a pedir transparência.

Apesar de não se sentir preparado para os aspetos políticos, Russell sublinha a união e o empenho dos pilotos em melhorar o desporto e apoiar a FIA.

“Quando assumi o cargo de diretor da GPDA, nunca esperei ter tanto em mãos e que fosse tão político, não entendo nada deste lado do desporto”, disse Russell ao Autosport.com. “Agora, parece que tudo o que se fala é sobre a política do desporto”, continuou. Russell afirma não estar “suficientemente informado” sobre as recentes mudanças na FIA. . “Queremos transparência. E queremos ajudar a FIA, tão simples quanto isso”, concluiu.