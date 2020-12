F1: George Russell sugere mudanças após experiência na Mercedes

George Russell prometeu aproveitar a oportunidade na Mercedes para aprender e se tornar num melhor piloto e não está a falhar à promesssa.

O jovem piloto da Williams indicou algumas mudanças no carro para melhorar a performance. Um dos exemplos é o formato das patilhas de embraiagem que o piloto pediu para serem alteradas:

“É algo que ele já mencionou”, disse Dave Robson, chefe de desempenho de veículos da Williams. “Ele fez um arranque no Mercedes particularmente bom, e teve algumas boas partidas no nosso carro, mas penso que o que nos falta é a consistência. Provavelmente deve-se tanto ao que eles fazem no seu carro, como ao piloto. Por isso, ele tem algumas ideias, particularmente sobre como se poderia alterar a patilha de embraiagem. Isso é algo que podemos analisar durante o Inverno.”

“Penso que provavelmente todos os sistemas de transmissão são demasiado diferentes, mas o que tende a ser mais interessante é a preparação dos pneus e a forma como se compreende a aderência que se vai ter no início e, portanto, qual é o ponto ideal da embraiagem. Há provavelmente algo que devemos aprender sobre isso”.