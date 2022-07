F1, George Russell: “Sucesso da época não depende de ficar à frente de Lewis Hamilton” | AutoSport

George Russell não irá medir o sucesso da sua época olhando à sua posição, relativamente a Lewis Hamilton, seu colega de equipa. O jovem britânico não está focado na luta interna e, apesar de reconhecer que acabar à frente de Hamilton é também um objetivo, tem outros objetivos em mente:

“Obviamente, quero bater no meu colega de equipa e não me vou ofender se ele disser o mesmo”, disse ele ao jornal Guardian. “Mas eu não veria a minha época como um sucesso apenas porque terminei mais vezes à sua frente. Será um sucesso se conseguir chegar ao degrau mais alto do pódio”.

Apesar da boa relação com Hamilton, Russell admitiu que existe rivalidade entre ele e o campeão britânico:

“Acho que se olharmos para a maioria dos companheiros de equipa da F1, é provavelmente esse o caso”, disse ele. “Há muitas pessoas que se dão bem neste paddock, mas no geral, somos todos rivais ferozes”. Estamos todos aqui para sermos competitivos e para tentar ganhar”.