F1, George Russell sobre a McLaren: “Não sei como eles conseguiram este desempenho” | AutoSport

A surpresa McLaren continua a dar que falar. Depois de oito corridas com dificuldades para ficar no top 10, a equipa de Woking deu um salto qualitativo tremendo e esteve na luta pelos top 5 nas duas últimas corridas, conquistando um pódio em Silverstone com todo o mérito. George Russell olha para a McLaren como uma adversária de peso agora.

O piloto britânico admitiu a surpresa pela subida de forma repentina da equipa e quer que a Mercedes use isso como inspiração:

“Não vejo qualquer razão para não estarem sempre lá em cima agora”, disse ele sobre a equipa de Woking. “Viemos isso no Red Bull Ring, que é um circuito muito diferente de Silverstone. E eles estiveram um pequeno passo à nossa frente em ambas as ocasiões. Não sei como é que eles conseguiram este desempenho. Tem sido bastante surpreendente. Não temos tendência para nos concentrarmos demasiado nos nossos concorrentes. Temos de continuar a concentrar-nos em nós próprios. Sim, dá-nos inspiração de que pode ser possível, mas temos de tentar aumentar o nível de desempenho e de ser mais rápidos.”