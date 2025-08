F1: George Russell só renova depois das férias

George Russell confirmou que não assinará um novo contrato com a Mercedes de Fórmula 1 durante as férias de verão, preferindo não apressar o processo. O seu contrato atual vai até o final de 2025 e, com Max Verstappen a confirmar que permanecerá na Red Bull, espera-se agora que tanto Russell como o seu companheiro de equipa Andrea Kimi Antonelli permaneçam na Mercedes.

Russell diz que não há urgência e que quer se concentrar em descansar e se preparar para a segunda metade da temporada. Ele salientou que o próximo contrato deve ser o certo, especialmente com as grandes mudanças regulamentares que virão em 2026, mas deixou claro que é uma questão de “quando, não se” ele assinará.

Tendo ingressado na Mercedes em 2022 após três anos na Williams, Russell venceu quatro Grandes Prémios e está atualmente a ter uma temporada forte, ocupando o quarto lugar na classificação com uma vitória no Canadá e um pódio na Hungria. O chefe da equipa, Toto Wolff, elogiou o desempenho consistente de Russell e a sua forte posição dentro da equipa, indicando que as negociações do contrato progridem de forma positiva.