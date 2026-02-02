F1, George Russell: “Sinto-me pronto para lutar pelo título”

George Russell afirmou sentir-se preparado para lutar pelo título mundial de Fórmula 1 com a Mercedes em 2026, mas sublinhou que ainda é prematuro concluir se o novo monolugar será o principal candidato à vitória, apesar dos sinais encorajadores deixados no shakedown de Barcelona.

O britânico admitiu que gostaria de disputar o campeonato com Max Verstappen e reconheceu a qualidade demonstrada por Lando Norris na época anterior, mas frisou que não sente pressão adicional e que espera uma luta equilibrada entre várias equipas. Considerou ainda que, embora a Mercedes pareça num ponto mais sólido do que em anos recentes, a hierarquia real só ficará clara mais adiante.

Russell reforçou que a equipa saiu de Barcelona satisfeita com a correlação entre dados de simulador e comportamento real do carro, mas alertou para o progresso dos rivais, destacando sinais positivos da Red Bull e a fiabilidade apresentada pela Ferrari. Para já, a Mercedes encara o início da época com confiança moderada e foco no desenvolvimento.

“Sinto-me pronto para lutar pelo título e, quer sejamos apontados como favoritos ou não, isso não muda minimamente a minha abordagem” disse o piloto britânico. “Estamos a trabalhar imenso para tirar o máximo partido destes novos regulamentos. É um enorme desafio adaptar-nos a estes carros, à gestão de energia, ao reaproveitamento das baterias, ao sistema de impulso, aos modos de ultrapassagem e à aerodinâmica ativa. Há muitas coisas que precisamos de aprender muito rapidamente, mas sinto que posso tirar partido disso e estou confiante em mim e na minha equipa.”

“Quero medir-me com o Max e o Lando teve uma grande temporada no ano passado. Mas isso não acrescenta pressão. Se vamos ganhar, queremos fazê-lo a lutar e de forma justa em pista. Saímos de Barcelona com uma sensação positiva, porque o carro reagiu como antecipávamos. Os números aerodinâmicos batem certo com o simulador, mas ainda é demasiado cedo para saber se é um carro capaz de ganhar um campeonato.”

Foto: MPSA