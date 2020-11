F1, George Russell: “Sinto-me mais forte”

George Russell regressa às pistas após o erro grave em Imola. A pausa foi bem vinda e o jovem britânico sente-se agora mais forte:

“Estou animado para voltar a correr na Turquia e pelo desafio de guiar num novo circuito”, disse Russell. “Foi bom ter uma semana de folga para refletir sobre o que aconteceu em Imola e aprender com o meu erro. O desempenho recente do carro tem sido muito encorajador e estou ansioso para ver o que podemos alcançar. No geral, sinto-me mais forte e preparado para lutar neste fim de semana.”

Dave Robson, chefe de desempenho de veículos da Williams, disse que embora a equipa tenha ficado frustrada por não ter marcado pontos, há motivos para otimismo:

“George e Nicholas mostraram bom ritmo durante a corrida em Imola e, se não fosse um pequeno erro, teríamos terminado entre os 10 primeiros. Embora seja frustrante ter ficado de fora, estamos satisfeitos por termos conseguido chegar a essa posição e esperamos poder consolidá-la aqui na Turquia. Voltamos ao formato normal de fim de semana para este evento, o que nos dará a oportunidade de explorar mais opções de afinação do que fomos capazes de fazer em Imola. O trabalho será centrado na compreensão da superfície da pista e do comportamento do pneu e isso nos permitirá escolher uma afinação que equilibra os requisitos para qualificação e corrida.

“Nas últimas semanas, fizemos experiências nesse campo e conseguimos fazer bons progressos tanto em Portugal como em Imola.”