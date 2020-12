F1, George Russell: “Serei piloto da Williams em 2021”

De forma clara, George Russell tentou acabar com a especulação à volta do seu futuro a curto prazo.

Depois da excelente prestação na sua estreia pela Mercedes, Russell fez questão de afirmar que será piloto da Williams na próxima época:

Depois da sua atuação no Bahrein, disse Russell: “Da perspectiva do Toto, espero ter-lhe dado uma dor de cabeça, não apenas para 2022, talvez mais cedo”.

Contudo, após reflexão, o britânico reformulou:

“Isso foi apenas um comentário no calor do momento”, explicou ele. “Obviamente, as emoções eram elevadas, mas em última análise, tenho um contrato e serei um piloto Williams para 2021”.

“A gestão da minha carreira é da Mercedes. Assinei um acordo com a Mercedes em 2016 e eles gerem a carreira. Eles investiram em mim, puseram a sua fé em mim e isso significa muito. Estou comprometido com a Mercedes. Estou feliz e confiante com a minha posição sob a sua orientação”.