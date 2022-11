F1, George Russell: “Será muito difícil vencer qualquer uma das últimas corridas” | AutoSport

A Mercedes tem tentado chegar à vitória nas últimas corridas do ano, mas a tarefa tem-se revelado difícil. Apenas com mais duas corridas pela frente, George Russell mostrou-se pouco confiante e admitiu que as probabilidades da Mercedes levar a melhor sobre a Red Bull é baixa.

As melhorias na performance da Mercedes são evidentes, e os Flechas de Prata continuam a melhorar. Mas apesar dos sinais positivos, não parecem ter argumentos para levar a melhor sobre a Red Bull e Russell não acredita que a sua equipa poderá suplantar a Red Bull nas últimas corridas.

“Mostrámos nos dois últimos fins de semana de corrida [nos Estados Unidos e no México], uma grande flutuação no desempenho”, disse o britânico à Sky Sports F1. “Sinto que provavelmente tivemos o carro mais rápido este fim-de-semana [no México] e, se estivéssemos a mesma estratégia que a Red Bull, provavelmente poderíamos ter lutado com eles. Talvez o Brasil esteja a meio caminho entre os dois [níveis de desempenho]. Realisticamente, será bastante difícil terminar à frente da Red Bull em qualquer das corridas deste ano. Mas quanto à Ferrari, penso que os podemos vencer”.