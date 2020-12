F1: George Russell sem pressão extra após TL3

Depois de dois treinos livres em que liderou a tabela de tempos, George Russell foi apenas sétimo no TL3. O que mudou para o jovem inglês? Nada!

Russell chegou ao Bahrein à procura dos primeiros pontos da sua carreira, algo que lhe tem escapado entre os dedos esta época. A notícia da saída de cena de Lewis Hamilton, que foi infetado com o novo coronavírus, abriu uma oportunidade de pilotar pela Mercedes que foi dada a Russell, por ser piloto do programa de jovens da Mercedes e certamente pelo talento que tem demostrado.

Russell é claramente um dos talentos do futuro da F1 e a sua qualidade é clara. Dominou as categorias de iniciação, mas chegou à F1 e teve de se contentar com uma pouco competitiva Williams. “Perdeu” o seu primeiro ano em que se limitou a lutar com Robert Kubica, já longe do seu auge e com poucas (na verdade) nenhumas lutas em pista para crescer. Essa falta de experiência notou-se nos primeiros GP do ano e comparando com Lando Norris e Alex Albon, Russsell tem menos traquejo na arte de lidar com as lutas acesas do meio do pelotão.

Assim, para este fim de semana a tarefa do piloto não é fácil. Tem de lidar com a pressão mediática, e tem de aproveitar a oportunidade para se mostrar no melhor carro da F1, apesar de ter se encolher para caber num carro feito à medida para Hamilton.

Russell terá tido hoje um primeiro “banho de realidade”. Valtteri Bottas, por muito criticado que seja, não é um piloto lento e já bateu o pé a Lewis Hamilton em qualificação. Em condições normais o finlandês tem toda a vantagem do seu lado. Russell tem brilhado aos sábados com visitas regulares à Q2 mas a concorrência interna nunca foi tão forte quanto a que enfrenta agora com Bottas.

Este fim de semana deve ser encarado como uma aprendizagem para Russell. Tem qualidade para subir ao pódio e se bater com qualquer piloto, mas falta-lhe a experiência. O facto de ter ficado em sétimo em nada muda o plano para este fim de semana: adaptar-se e fazer o melhor possível. Se conseguir fazer um brilharete tanto melhor, mas se não o fizer pouco ou nada muda (a não ser que cometa um erro grave). O jovem parece ter capacidade mental para enfrentar toda esta situação. Veremos a partir das 17 se o “Sr. Sábado” consegue brilhar mais uma vez e se responde a este primeiro revés.