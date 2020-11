F1: George Russell: “Se querem ver caos e pilotos a fazerem figura de idiotas, escolham outro desporto”

George Russel foi muito crítico das condições que os pilotos encontraram no GP da Turquia. O novo asfalto colocado recentemente apresentou pouca aderência, algo que piorou sobremaneira com a chuva.

Russell foi bastante crítico sobre as condições encontradas admitindo que tenha sido um bom espetáculo , mas que tal se afasta da essência da F1:

“Este fim de semana não foi o que se espera da Fórmula 1. Tenho certeza de que o espetáculo foi ótimo, e tenho certeza de que teria adorado assistir do meu sofá em casa. Foi uma uma lotaria para todos. Eu adoro guiar em condições de chuva, mas isto foi outra coisa. Acho que todos estavam muito animados por vir aqui e desde a primeira volta na FP1, simplesmente não tínhamos aderência. O maior fator, sem sombra de dúvida, foi o novo asfalto. Pelo que ouvi e percebi, tudo teve que ser feito à última hora, e a organização turca fez um trabalho muito bom para terminar tudo a tempo, e eles foram atrasados ​​pela meteorologia.”

“Foi como guiar numa placa de gelo e, na verdade, nas vezes em que saí da pista para o asfalto velho, tive muito mais aderência.“

“O cimento no pit lane, que normalmente é incrivelmente escorregadio em comparação com a pista, tinha muito mais aderência do que a pista. Não acho que um único piloto tenha desfrutado dessas condições.”

“Se quer caos, e pilotos a fazer figura de idiotas, existem outras categorias e desportos que se pode assistir”, disse. “A Fórmula 1 é sobre os melhores carros, os melhores pilotos, as melhores equipas nas melhores pistas ,mostrando o que podem fazer. Este fim de semana não foi isso.”